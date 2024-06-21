Умер актер из «Голодных игр» Дональд Сазерленд

Актер Дональд Сазерленд, сыгравший одного из главных злодеев в «Голодных играх», скончался в возрасте 88 лет.

Сазерленд, умер в Майами после продолжительной болезни, сообщил его сын в соцсети Х.

Одна из последних ярких ролей актера — президент Сноу в фильмах «Голодные игры». Всего Сазерленд снялся в более чем 150 фильмах и сериалах, во многих проектах он играл отрицательные роли.

Дональд Сазерленд при жизни получил премии «Эмми» и «Золотой глобус», также у него есть «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.