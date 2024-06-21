Зеленский после потери генерации взялся за энергию Солнца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил властям представить программу по развитию солнечной генерации на фоне потери генерации электроэнергии.

«Правительству поручено немедленно представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу», — цитирует Зеленского РБК.

По его словам, властям требуется составить четкий план достройки всех защитных сооружений для энергетики и представить по каждому такому объекту четкий срок завершения работ. Президент призвал ускориться исполнителям на каждом уровне.

Зеленский ранее сообщил, что на Украине уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.