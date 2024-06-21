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Зеленский после потери генерации взялся за энергию Солнца

Источник:
РБК
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил властям представить программу по развитию солнечной генерации на фоне потери генерации электроэнергии.

«Правительству поручено немедленно представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу», — цитирует Зеленского РБК.

По его словам, властям требуется составить четкий план достройки всех защитных сооружений для энергетики и представить по каждому такому объекту четкий срок завершения работ. Президент призвал ускориться исполнителям на каждом уровне.

Зеленский ранее сообщил, что на Украине уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.

Тема: Военная операция на Украине
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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

mosquito__2010

Мир иллюзий он конечно многогранен.

pepelmetal

А я помню как она с пеной у рта кричала, нет ни наукраине ни в европе никакого фашизма ну получила то...

Asd10

Евреи в Газе массу женщин убивают, но они тебе нравятся... Понял тебя. Тебе нравится бесчеловечность...

Danilon

Мы же все понимаем, что это только начало ? Преступность вырастет. Если бы Сибнет писал о ВСЕХ подобных...