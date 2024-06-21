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Здание автовокзала пострадало в Краснодаре из‑за удара дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Здания автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре повреждены в результате массированной атаки беспилотников, при падении обломков пострадали четыре человека, сообщил региональный оперштаб.

«Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала "Южный" и котельной, расположенных в Краснодаре. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали четыре человека", — говорится в заявлении оперштаба в телеграм-канале.

Кроме того, беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе. Возникший на площади 50 квадратных метров пожар уже ликвидировали, пострадали два человека.

Тема: Военная операция на Украине
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