Пенсии работающим пенсионерам проиндексируют в 2025 году

Индексация пенсий в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

В Думу внесли законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. «Сегодняшнее решение позволяет возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров», — цитирует ТАСС Котякова.

Таким образом, в 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году — с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов.

«Для расчета размера прибавки в будущем году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016-2024 года», — пояснил министр.

Депутатами на рассмотрение Госдумы внесен законопроект о возобновлении с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам, разработанный по поручению президента РФ Владимира Путина.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в России в 2015 году.