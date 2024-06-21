Япония ввела новый пакет санкций против России

Правительство Японии расширило антироссийские санкционные списки, добавив туда 11 физических лиц и 42 организации из России, а также 11 иностранных компаний, заявило правительство страны.

В списки вошли, в частности, секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК РФ. Санкции затронули также главу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова, гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова, главного конструктора компании «Союз» Мкртича Окрояна, приводит ТАСС заявление правительства Японии.

Ограничительные меры введены в отношении Авиационного комплекса им. Ильюшина, АО «Туполев», компании «Алроса» и еще 39 компаний и организаций из России.

Меры, включающие заморозку активов в случае их обнаружения, вводятся в отношении Российского федерального ядерного центра, Челябинского тракторного завода, Завода имени В. А. Дегтярева, Пермского порохового завода, Нижегородского завода 70-летия Победы и еще ряда предприятий.

Экспортные ограничения коснулись также специальной экономической зоны «Алабуга», концерна радиостроения «Вега», АО «ВНИИР-Прогресс», Инженерного центра «Геомир», компании «Альбатрос» и ряда других организаций.