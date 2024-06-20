Lada Largus вернулась на рынок

Возобновились продажи универсала и коммерческого фургона Lada Largus, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Цена начинается от 1,6 миллиона рублей.

Пятиместный универсал в базовой версии Classic оснащается 8-клапанным мотором мощностью 90 лошадиных сил. В комплектацию входят водительская подушка безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, кондиционер, ГУР, электростеклоподъемники передних и задних дверей, центральный замок с дистанционным управлением. Цена — от 1,66 миллиона рублей.

За доплату в 45 тысяч рублей Largus получает раздельную складную спинку заднего сиденья и 15-дюймовые легкосплавные диски.

В аналогичной комплектации автомобиль может оснащаться 16-клапанным мотором мощностью 106 лошадиных сил, рекомендованная розничная стоимость такого Largus — от 1, 74 миллиона рублей.

Рекомендованная розничная цена на фургон Lada Largus — от 1,67 миллиона рублей. Он оснащается 90-сильным мотором, в состав комплектации входит подушка безопасности водителя, ГУР, кондиционер, АБС, система ЭРА-ГЛОНАСС, центральный замок с дистанционным управлением. В багажном отделении предусмотрены кронштейны крепления груза и подсветка.

Производство Lada Largus было запущено в Ижевске в середине мая. Осенью планируется поставить на конвейер семиместный универсал. С 2012 по 2022 годы было выпущено более 500 тысяч этих автомобилей.