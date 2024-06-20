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Госдума поддержала «пять ступеней» НДФЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла в первом чтении поправки в налоговое законодательство, вводящие пятиступенчатую прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Правительственный законопроект предполагает 

  • сохранение базовой ставки в 13% на доход до 2,4 миллиона рублей в год, 
  • повышение ставки до 15% на доход от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей, 
  • до 18% на доход от 5 миллионов до 20 миллионов рублей в год, 
  • до 20% на доход в размере от 20 миллионов до 50 миллионов рублей, 
  • до 22% — на годовой доход свыше 50 миллионов рублей.

«Все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, пойдут в доход федерального бюджета и будут направлены на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается, — семей с детьми, пенсионеров, ветеранов».

Ожидается, что законопроект будет принят летом, а изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

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Экономика #Деньги #Законы
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