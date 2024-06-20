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Начались съемки продолжения сериала «Плакса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Плакса»

Сериал «Плакса», где главную роль исполняет дочь музыканта Сергея Жукова Нина, уже начали снимать.

Съемки проекта пройдут в Сочи и Москве, где художники тщательно воссоздадут TikTok-дом, которым управляет новый знакомый Маши – сын влиятельного бизнесмена Лев (Анар).

По сюжету Маша (Ника Жукова) встречает его в Москве, куда отправляется на музыкальный фестиваль со своей группой (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Афина Лукиди). Обаятельный Лев обещает познакомить Машу с главными звёздами стран, однако талантливую девочку ждут не слава и выгодные контракты, а серьёзные испытания, которые могут привести к трагедии.

По словам лидера группы «Руки Вверх!» и совместно продюсером сериала, уже написано шестнадцать песен, на каждую из которых будет снят клип. Как и в первом сезоне, музыкальные видео будут передавать настроение главной героини.

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Культгид #Кинематограф
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