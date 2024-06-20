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Китайский Zeekr запретил продавать автомобили в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Zeekr

Китайские автодилеры получили письмо от компании Zeekr, в котором производитель потребовал полного запрета продаж электромобилей в Россию, сообщил основатель аукциона CarClick.ru Сергея Пиголкина.

Запрет вступает в силу 30 июня. Представители Zeekr не объяснили причины такого решения и не рассказали о санкциях, которые могут быть введены против дилеров в случае нарушения, прокомментировал Пиголкин порталу «АвтоВзгляд».

Представитель рынка предположил, что дилеры сделают запас Zeekr. Возможно, цель такого шага — всколыхнуть продажи. Так в прошлом году делал бренд Voyah после выхода обновленного кроссовера Free.

Zeekr — бренд премиальных электромобилей концерна Geely, он официально не представлен в России. Цена — от 6,5 миллиона рублей. Китайская марка была лидером лидером в сегменте новых и подержанных электромобилей по спросу у россиян с начала марта и по конец мая.

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