Китайский Zeekr запретил продавать автомобили в Россию

Китайские автодилеры получили письмо от компании Zeekr, в котором производитель потребовал полного запрета продаж электромобилей в Россию, сообщил основатель аукциона CarClick.ru Сергея Пиголкина.

Запрет вступает в силу 30 июня. Представители Zeekr не объяснили причины такого решения и не рассказали о санкциях, которые могут быть введены против дилеров в случае нарушения, прокомментировал Пиголкин порталу «АвтоВзгляд».

Представитель рынка предположил, что дилеры сделают запас Zeekr. Возможно, цель такого шага — всколыхнуть продажи. Так в прошлом году делал бренд Voyah после выхода обновленного кроссовера Free.

Zeekr — бренд премиальных электромобилей концерна Geely, он официально не представлен в России. Цена — от 6,5 миллиона рублей. Китайская марка была лидером лидером в сегменте новых и подержанных электромобилей по спросу у россиян с начала марта и по конец мая.