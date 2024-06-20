Советник президента заявил о недостатке авиакомпаний в Сибири

Сибирь нуждается в авиакомпаниях, которые бы специализировались на работе на территории округа и регионах Дальнего Востока, сообщил на пленарном заседании Международного сибирского транспортного форума советник президента РФ Игорь Левитин.

«На мой взгляд, нам не хватает в Сибири авиационных компаний, которые работали бы на Сибирь и Дальний Восток, которые могли бы заниматься крупными региональными проектами именно Сибири и Дальнего Востока», — цитирует ТАСС Левитина.

По словам помощника президента, доступность внутренних перевозок в Сибири дороже, чем по направлению Новосибирск — Москва или может быть, даже до Дубая или Стамбула.