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Советник президента заявил о недостатке авиакомпаний в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Сибирь нуждается в авиакомпаниях, которые бы специализировались на работе на территории округа и регионах Дальнего Востока, сообщил на пленарном заседании Международного сибирского транспортного форума советник президента РФ Игорь Левитин.

«На мой взгляд, нам не хватает в Сибири авиационных компаний, которые работали бы на Сибирь и Дальний Восток, которые могли бы заниматься крупными региональными проектами именно Сибири и Дальнего Востока», — цитирует ТАСС Левитина.

По словам помощника президента, доступность внутренних перевозок в Сибири дороже, чем по направлению Новосибирск — Москва или может быть, даже до Дубая или Стамбула.

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Экономика #Авиа #Транспорт и дороги
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