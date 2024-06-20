Диетолог рассказал о самом вредном пиве

Пиво с высоким содержанием алкоголя наиболее калорийно, и его употребление спровоцирует набор веса, сообщил диетолог из Астонского университета в Британии Дуэйн Меллор.

За калорийность пива отвечает количество сахара и алкоголя в составе. В каждом грамме алкоголя содержится около семи калорий, а это значит, что чем пиво крепче, тем больший риск его употребление представляет для фигуры, объяснил Меллор изданию Daily Mail.

По словам диетолога, энергетическая ценность одной бутылки пива многих популярных видов может достигать 290 калорий. Это значительно больше, чем в некоторых кондитерских изделиях.

«Жидкие» калории ничем не отличаются от «твердых». Их избыток в рационе неизбежно приводит к увеличению количества подкожно жировой клетчатки, отметил врач.