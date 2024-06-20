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Сериал «Приставы» с последней ролью Заворотнюк покажут на НТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Приставы»

Премьера сериала «Приставы» состоится 24 июня на НТВ, это последний сериал, где снималась Анастасия Заворотнюк.

Ранее появлялась информация, что проект с участием Заворотнюк может не выйти в эфир, так как начало съемок пришлось на период до пандемии COVID-19, и первоначально премьера была предвидена на 2022 год. Однако теперь подтверждено официальное вещание сериала.

По сюжету, главный герой Егор Грачев (Андрей Чадов) работает в территориальном отделе службы судебных приставов. Он прекрасно понимает, что закон и справедливость не всегда идут рука об руку. И нередко, в обход инструкций, помогает фигурантам выйти из сложных ситуаций.

У Заворотнюк в сериале не ключевая роль. Кроме нее в сериале снялись Анна Попова, Наталия Антонова, Алексей Гришин, Кирилл Мелехов, Александр Никитин, Владислав Котлярский, Владимир Юматов.

Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая из-за онкологической болезни (опухоль головного мозга). Актрисе было 53 года.

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