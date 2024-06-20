Ким Чен Ын подарил Путину охотничьих собак

Глава КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России двух охотничьих собак редкой породы пхунсан.

«Товарищ Ким Чен Ын в саду резиденции для почетных гостей Кымсусан подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы собак нашей страны», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Пхунсан — практически неизвестная порода за пределами КНДР. Название получила от гор в округе Пхунсан. Выведена от северокорейских волков. Густая шерсть обычно белого цвета.

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Собаки традиционно используются для охоты на крупных животных, включая амурского тигра. Склонны к верности владельцу.