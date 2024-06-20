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Обновление Windows на 25% снизило производительность ПК

Источник:
«Газета.ру»
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Пользователи бета-версии Windows 11 сообщили о замедлении работы компьютеров после установки ОС с номером сборки 11 24H2, сообщили эксперты Neowin.

Проблема может быть связана с функцией Cross-Device Experience Host (CDEH), которая отвечает за связь между компьютером и смартфоном. Из-за этой технологии работа девайса может быть замедлена примерно на 25%, приводит «Газета.ру» сообщение Neowin.

Microsoft признала существование проблемы и пообещала исправить ее в ближайшее время. В компании отметили, что с неполадками могут столкнуться лишь некоторые пользователи операционной системы, так как 24H2 пока доступна только бета-тестерам. Полноценная версия обновления должна появиться осенью.

В Neowin считают, что потеря столь большой доли вычислительных мощностей из-за сбоя в работе некритичного процесса, является крайне неприятной ситуацией.

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