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Рост цен на курятину возобновился в России

Источник:
Sibnet.ru
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Цены на мясо кур после небольшой приостановки вновь начали расти и с 11 по 17 июня повысились на 0,1%, следует из данных Росстата.

Цены на яйца продолжают снижаться, но темпы замедлились до 1,2% с 1,5% за период с 4 по 10 июня. С начала года цены снизились на 13,4%.

Росстат также сообщил, что за этот период стали дешевле маргарин (-0,4%), творог (-0,3%), сосиски, сардельки (-0,2%), макаронные изделия и вермишель (-0,1%).

В то же время говядина, баранина, пшеничный хлеб и сливочное масло подорожали на 0,3%, сахар-песок и ржаной хлеб — на 0,2%, колбасы, мясные, овощные, фруктово-ягодные консервы и сухие смеси молочные для детского питания, подсолнечное масло, пшеничная мука — на 0,1%.

Цены на продукты питания в мае по сравнению с апрелем повысились на 0,4%.
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Экономика #Продукты
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