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Вьетнам проигнорировал давление США из‑за визита Путина

Источник:
Bloomberg
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Флаг Вьетнама
Фото: Thái Nhi at vi.wikipedia

Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США из-за визита президента России Владимира Путина, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Вьетнам видит в России «стратегическую защиту» и поддержку в таких областях, как энергетика и вооружения, отметило агентство

Поэтому во Вьетнаме приветствуют российского лидера и подчеркивают важность многолетних отношений с Москвой, несмотря на критику США из-за конфликта на Украине, указывает Bloomberg.

Путин накануне прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Он прилетел сюда из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном.

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Политика #Мир
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