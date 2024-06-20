Вьетнам проигнорировал давление США из‑за визита Путина

Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США из-за визита президента России Владимира Путина, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Вьетнам видит в России «стратегическую защиту» и поддержку в таких областях, как энергетика и вооружения, отметило агентство

Поэтому во Вьетнаме приветствуют российского лидера и подчеркивают важность многолетних отношений с Москвой, несмотря на критику США из-за конфликта на Украине, указывает Bloomberg.

Путин накануне прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Он прилетел сюда из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном.