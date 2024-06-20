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Власти разберутся с фактами незнания русского языка мигрантами

Источник:
РИА Новости
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Рособрнадзор начнет собирать факты об отсутствии у иностранцев минимального уровня знаний русского языка при наличии действующего сертификата,

«Поступление из органа исполнительной власти… в течение квартала информации о трех и более фактах, свидетельствующих об отсутствии у иностранного гражданина минимального уровня знаний по русскому языку, при наличии у него действительного сертификата, выданного организацией, включенной в перечень» — приводит РИА Новости соответствующий документ.

Если факт незнания русского языка мигрантом с действующим сертификатом подтверждается, то будет проводиться внеплановая проверка, согласованная с Генпрокуратурой, в организации, которая выдала данный сертификат, уточнили в Рособрнадзоре.

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Asd10

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Asd10

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GammiPluh

А в итоге уйдет Израиль ибо одно дело Хамас избивать, другое дело воевать с прокси Ирана

Asd10

И я даже знаю куда уйдет Израиль. На территорию очищенную от укров.