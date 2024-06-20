Банки сообщили о высоком спросе россиян на золото

Спрос на золото среди россиян растет, рассказали в банках. Его стимулируют растущие котировки на драгметалл и желание инвесторов диверсифицировать свой портфель.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что за январь–май клиенты купили более трех тонн золота в слитках и более одной тонны золота в инвестиционных монетах, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023-года по слиткам и на 50% больше по монетам.

«На металлические счета клиенты купили две тонны безналичного золота, что эквивалентно показателям 2023 года», — сказали в Сбербанке «Известиям».

В ВТБ сообщили, что объем приобретенного клиентами банка золота превысил 71 тонну, в том числе шесть золотых слитков приобретено с начала этого года. Покупка золота остается привлекательной инвестиций: за 2023 год рост золота по курсу ЦБ составил 46%, в 2024 году мы видим уже 19%.

«Спрос не только сохраняется, но и в последние месяцы растет. Его стимулируют растущие котировки на золото, желание состоятельных клиентов диверсифицировать свои инвестиции и простой доступ к физическому золоту», — пояснили в ВТБ.