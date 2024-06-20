Американский профессор заявил о неверии НАТО в победу Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не верит, что Украина станет членом альянса и способна победить в конфликте, заявил специалист по международным отношениям, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Я не верю, что Столтенберг в самом деле считает, что Украина победит в этой войне любым убедительным образом и что сможет вступить в НАТО», — цитирует РИА Новости Миршаймера.

По его мнению Миршаймера, слова Столтенберга о возможности вступления Украины в альянс после победы в конфликте являются «сигналом украинцам, что они никогда не вступят в НАТО».

В то же время американский профессор отметил, что НАТО продолжает поддерживать иллюзию о возможности вступления Украины в альянс, поскольку это является «важной частью информационной картины Запада».