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Военная операция на Украине
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Американский профессор заявил о неверии НАТО в победу Украину

Источник:
РИА Новости
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не верит, что Украина станет членом альянса и способна победить в конфликте, заявил специалист по международным отношениям, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Я не верю, что Столтенберг в самом деле считает, что Украина победит в этой войне любым убедительным образом и что сможет вступить в НАТО», — цитирует РИА Новости Миршаймера.

По его мнению Миршаймера, слова Столтенберга о возможности вступления Украины в альянс после победы в конфликте являются «сигналом украинцам, что они никогда не вступят в НАТО».

В то же время американский профессор отметил, что НАТО продолжает поддерживать иллюзию о возможности вступления Украины в альянс, поскольку это является «важной частью информационной картины Запада».

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