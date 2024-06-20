Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом

Президент Владимир Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Это пятая поездка главы государства в эту страну.

«Визит символизирует то, что у нас отношения достаточно продвинутые, <...> в этом году отмечается 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений», — сказал РИА Новости помощник президента Юрий Ушаков,

Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

По итогам встречи планируется принять совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Кроме того, будет подписан целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях.

Глава государства также встретится с выпускниками советских и российских вузов, возложит венки к Мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.