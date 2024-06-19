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Убийство девочки в Кузбассе: задержан экс-заключенный и участник СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Убитая 12-летняя девочка в городе Топки Кемеровской области
Фото: © СУ СК РФ по Кемеровской области
Почти сутки искали 12-летнюю девочку, пропавшую в городе Топки Кемеровской области. После обнаружения тела предполагаемого убийцу задержали через час. Им оказался неоднократно судимый, сходивший на СВО местный житель.

Утром в среду, 19 июня, полиция Кузбасса сообщила о поисках 12-летней школьницы. Девочка накануне ушла из дома и не вернулась. Днем она попала на камеры видеонаблюдения в магазине «Пятерочка».

Через несколько часов местный Следком сообщил: тело ребенка со следами насильственной смерти обнаружено в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью. Это центр города.

Предполагаемого преступника задержали в течение часа. Им оказался 49-летний местный житель, ранее судимый за убийство.

По данным телеграм-канала Mash, мужчина поймал девочку по пути из магазина домой, увел в безлюдное место, привязал к дереву, раздел и попытался «самоудовлетвориться». Затем задушил и ушел. На следующий день вернулся на место убийства и перепрятал тело.

Судимости, СВО и плен

Задержанный был ранее судим, затем ушел из колонии в зону СВО. где попал в плен, после чего вернулся на родину по обмену, сообщило РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

В Сети появилось имя подозреваемого в убийстве — Андрей Быков из деревни Малый Корчуган, расположенной в пяти километрах от Топок.

По неофициальной информации, с 2002 года он якобы был судим не менее шести раз: за кражу, угрозу убийством, вовлечение несовершеннолетнего в преступление и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Последний приговор мужчина заслушал в 2019 году: ему назначили 13,5 года колонии за убийство. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», во время бытового конфликта с пожилой женщиной он ударил ее ведром по голове, а затем задушил тесьмой. Тело попытался закопать. На суде обвиняемый заявлял, что погибшая нецензурно его оскорбляла.

На YouTube есть видео, где мужчина, представившийся Андреем Быковым из Малого Корчугана, рассказал, что должен был отбывать наказание за убийство до 2032 года, но в октябре 2023 году заключил контракт с Минобороны, отправился в зону СВО, а уже в декабре попал в плен в районе Красногоровки (ДНР).

Андрей Быков, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в городе Топки
Фото: © кадр из видео на YouTube

Там же он признался, что первое преступление совершил в 1991 году и с тех пор регулярно находился в местах лишениях свободы с перерывами на несколько месяцев. 

Утверждал, что его подразделение отправили отвлекать внимание ВСУ, а он после гибели товарищей решил сдаться в плен. По его словам, он думал, стоит идти на обмен или «уже воевать против этих русских».

Полный тезка Андрея Быкова, родившегося 14 июля 1974 года, есть в списке участников военной операции, вернувшихся из плена, опубликованном в телеграм-канале «Шторм Z».

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