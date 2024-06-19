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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США пообещали разместить F-16 на территории Украины

Источник:
РБК
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Поставляемые Киеву истребители F-16 планируется разместить на территории Украины, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

До этого начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что Киев планирует оставить часть самолетов на авиабазах за пределами страны, в том числе чтобы они не стали «мишенями» на украинских базах.

«План состоит в том, чтобы разместить истребители F-16 на Украине. И двустороннее соглашение о безопасности, подписанное президентом Байденом и президентом Зеленским, подтвердило этот тезис о том, что мы хотим помочь Украине в создании такого потенциала. Этот потенциал должен базироваться в Украине», — цитирует РБК Салливана.

Украина ожидает F-16 от Дании, Бельгии, Норвегии и Нидерландов. Общее число обещанных машин превышает 80, первые поставки ожидаются этим летом. Дания и Нидерланды разрешили использовать их для ударов по военным целям на территории России.

Президент России Владимир Путин назвал поставки F-16 Украине нарушением международных соглашений. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия будет воспринимать передачу Украине F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере.

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