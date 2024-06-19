Подозреваемый в убийстве девочки в Кузбассе был судимым участником СВО

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в городе Топки задержан, он был судим за убийство, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу. Мужчина завербовался из колонии на СВО, попал в плен и был обменян.

Школьница утром 18 июня ушла из дома и не вернулась. Ее тело со следами насильственной смерти было обнаружено в колодце около заброшенного здания.

Подозреваемый был оперативно задержан. Им оказался ранее судимый 49-летний местный житель.

Телеграм-каналы называют имя мужчины — Андрей Быков. По данным «Осторожно, новости», он родом из деревни Малый Корчуган, первое преступление совершил еще в 1991 году, пять лет назад его приговорили к 13,5 года колонии за убийство пожилой женщины. Во время бытового конфликта он ударил ее ведром по голове, а затем задушил тесьмой. Тело попытался закопать. На суде Быков заявлял, что погибшая нецензурно его оскорбляла.

Осужденный завербовался для участия в СВО и попал в «Шторм Z». К концу 2023 года Быков попал в плен, где провел несколько месяцев. Был внесен в списки на обмен и в феврале вернулся в Кузбасс.

По данным Mash, Быков поймал девочку по пути из магазина домой, увел в безлюдное место, привязал к дереву, раздел и попытался «самоудовлетвориться». Затем задушил и ушел. На следующий день вернулся на место убийство и перепрятал тело.