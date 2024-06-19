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Путин объяснил значение подписанного с КНДР договора

Источник:
ТАСС
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Подписанный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным сегодня документом.

Новый договор заменил прежние Договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Пхеньянскую и Московскую декларации, которые были подписаны соответственно в 2000 и 2001 годах.

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Политика #Мир
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