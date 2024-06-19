Экономист объяснил привязанность россиян к доллару и евро

Россияне по-прежнему покупают наличные доллары и евро, невзирая на геополитические проблемы и «токсичность» этих валют. Доцент кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления Николай Кузнецов объяснил эту привязанность.

Причина первая — оплата поездок за границу. Таких путешественников по-прежнему немало, и им нужны с собой деньги. Далеко не везде развита культура безналичных платежей. «Те же пресловутые карты UnionPay в юанях сегодня выпускают далеко не все банки, и принимаются за границей они тоже не везде», — сказал «Прайм» Кузнецов.

По его словам, гораздо проще иметь при себе удобную наличную валюту, которую легко и просто обменять в большинстве стран. Мало кто хочет носиться в поисках банка для покупки «дружественной» валюты — юаней, дирхамов, лир. Такие банки есть, но лишь в крупных городах, да и условия там не всегда выгодные.

Вторая причина — желание сохранить сбережения. Для этого есть масса инструментов, но многие ничего в них не понимают и по-прежнему верны бумажному зеленому доллару. В этой ситуации отказ от «токсичной» налички проблематичен, делает вывод Кузнецов.