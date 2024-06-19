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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ростех рассказал об успешной борьбе «Панцирей» с ракетами ATACMS

Источник:
ТАСС
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» в ходе СВО уже сбивал оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, сообщила пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

«В ходе СВО "Панцирь" доказал свою способность поражать практически всю номенклатуру применяемых противником средств воздушного нападения. ATACMS — цель сложная, но, да, есть расчеты, на бортах боевых машин которых добавлены профили и этой ракеты», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Ранее генеральный директор холдинга Олег Рязанцев рассказывал о случае успешного поражения морским «Панцирем-М» крылатой ракеты Storm Shadow.

Самоходный ЗРПК «Панцирь» предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия. В Вооруженных силах РФ представлен модификацией «Панцирь-С1» с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 тысячи метров в секунду, на дистанции от 200 метров до 20 километров.

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS разработан и производится американской оборонной корпорацией Lockheed Martin. Имеет максимальную дальность пуска 300 километров.

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