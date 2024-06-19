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Эксперт предупредил о росте цен на импортное вино до 35%

Источник:
«Известия»
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Цены на импортное вино в России до конца года могут вырасти до 35%, заявил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

«Прогноз на второе полугодие: в недорогом сегменте вина из недружественных стран — Италии, Франции, Испании и других — в среднем вырастут на 35% от 550 до 750 рублей за бутылку, вина из в некоторой степени заменивших их Аргентины, Чили, ЮАР — на 20% с 450 до 550 рублей за бутылку», — сказал «Известиям» Липилин.

В среднем ценовом сегменте повышение по странам будет более равномерное — примерно на 20% — бутылка, стоившая 1 тысяч рублей, вырастет до 1,2 тысячи рублей. «Соответственно, чем дороже вино, тем процент повышения относительно его стоимости в 2023 году будет ниже», — пояснил эксперт

По его словам, на стоимость импортного вина влияют несколько факторов: в том числе повышение с августа 2023 года пошлин на вино из недружественных стран, повышение акцизов с 1 мая, а также курс валюты, изменение цен самих производителей.

«Пошлины и акцизы по-разному влияют на разные категории вин. Наиболее заметно повышение в категории недорогих вин, так как пошлина и акциз составляет в их цене на полке более значительную долю», — отметил Липилин.


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