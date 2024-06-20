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Ида Галич впервые стала продюсером фильма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Иды Галич

Блогер и ведущая Ида Галич примерила роль продюсера, она затеяла съемки короткометражного фильма «Мамы».

«Мы приступили к съемкам короткометражного кино "Мама", идею которого я придумала почти четыре года назад, думала над сценарием, наблюдала и выбирала команду, которая бы превратила эту историю в жизнь», — написала Галич в телеграм-канале.

Фильм снимает киностудия Dudka Films во главе с режиссером Виталием Дудкой. Главная роль досталась звезде сериала «Два холма» Пелагее Невзоровой.

«Это кино, как следует из названия, посвящается материнству, силе женщины и лично моей маме. И всем мамам, вашим мамам», — отметила Галич.

Блогер планирует заявить фильм на фестиваль короткометражного кино, и мечтает победить.

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