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Стал известен победитель «Новой битвы экстрасенсов»

Источник:
Sibnet.ru
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Имя победителя «Новой битвы экстрасенсов» объявят в субботу, 22 июня. Но в Сети уже появилась информация, кто забрал главный приз проекта.

Финалист «Битвы» вампир Артем Краснов стал победителем сезона, он опубликовал в телеграм-канале фотографию со съемок и поблагодарил зрителей, которые за него проголосовали.

Фото: © телеграм-канал Артема Краснова

«Спасибо всем, кто голосовал за меня! Это наша с вами победа», — подписал фотографию победитель «Новой битвы экстрасенсов».

В финал, кроме Краснова, прошли Максим Левин, Елизавета Петрова и Александр Саков. Какие места заняли они, пока неизвестно.

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