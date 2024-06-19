Стал известен победитель «Новой битвы экстрасенсов»

Имя победителя «Новой битвы экстрасенсов» объявят в субботу, 22 июня. Но в Сети уже появилась информация, кто забрал главный приз проекта.

Финалист «Битвы» вампир Артем Краснов стал победителем сезона, он опубликовал в телеграм-канале фотографию со съемок и поблагодарил зрителей, которые за него проголосовали.

«Спасибо всем, кто голосовал за меня! Это наша с вами победа», — подписал фотографию победитель «Новой битвы экстрасенсов».

В финал, кроме Краснова, прошли Максим Левин, Елизавета Петрова и Александр Саков. Какие места заняли они, пока неизвестно.