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Израильская армия утвердила план наступления на Ливан

Источник:
«Интерфакс»
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Командующий Северного военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ори Гордин и глава Оперативного управления Генштаба ЦАХАЛ генерал-майор Одед Басюк приняли план возможных наступательных действий на территории Ливана.

«В ходе оценки ситуации они одобрили и дали оценку планам военных действий при наступлении в Ливане», — приводит «Интерфакс» заявление ЦАХАЛ. Также командиры приняли решение продолжать повышать боеспособность войск, находящихся на боевых позициях.

В октябре Израильская армия в ответ на нападение на Израиль начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы «Хезболлы», находящиеся на территории Ливана, и израильские военные стали обстреливать позиции друг друга вдоль границы.

Израильские власти ранее предупреждали, что не могут более терпеть присутствие сил «Хезболлы» у границы Израиля. Речь, в том числе, идет и военном решении проблемы.

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