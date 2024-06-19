Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus и получил свой бюст

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, сообщил помощник российского главы Юрий Ушаков.

Корейскому лидеру преподнесли новый автомобиль Aurus, адмиральский кортик и «очень красивый» чайный сервиз, цитирует «Интерфакс» Ушакова.

Главе России вручили «тоже хорошие подарки». Ушаков не уточнил, что именно это было, сказал только, что презенты «связаны с изображением президента». «Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — добавил он.

В феврале Путин уже дарил Aurus Ким Чен Ыну. Северокорейская сторона тогда отметила, что подарок свидетельствует об особых дружеских отношениях между лидерами РФ и КНДР.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков объяснял, что Путин подарил машину Ким Чен Ыну, поскольку она понравилась северокорейскому лидеру еще во время его визита на космодром Восточный.