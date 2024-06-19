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Астрономы впервые увидели рождение черной дыры в реальном времени

Источник:
Sibnet.ru
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Астрономы впервые смогли увидеть «пробуждение» массивной черной дыры в реальном времени, сообщила Европейская южная обсерватория.

«Ученые пришли к выводу, что стали свидетелями изменений, никогда ранее не наблюдавшихся в галактиках — вероятно, это результат внезапного пробуждения массивной черной дыры в ее центре», — говорится в сообщении.

Исследователи совершили это открытие при наблюдениях за близкой к Земле галактикой SDSS1335+0728, которая расположена в созвездии Девы и удалена от Земли на расстояние примерно в 330 миллионов световых лет.

С декабря 2019 года, яркость этой галактики в ультрафиолете, оптическом диапазоне и ИК-волнах быстро росла. «Самое правдоподобное объяснение этому феномену заключается в том, что ядро этой галактики перешло в активный режим. Если это так, то мы впервые стали свидетелями того, как пробуждается сверхмассивная черная дыра», — рассказала научный сотрудник Университета Вальпараисо Лорена Эрнандес-Гарсия.

Ученые полагают, что всему виной «пробуждение» расположенной в центре этой галактики массивной черной дыры, которая начала поглощать большое количество газа вокруг себя.

Схожий процесс может начаться в массивной черной дыре Стрелец A, расположенной в центре нашей галактики Млечный Путь, но неизвестно, какова вероятность такого сценария.
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