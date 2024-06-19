НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия и КНДР заключили договор о стратегическом партнерстве

Источник:
ТАСС
221 3

Россия и Северная Корея по итогам российско-корейских переговоров заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписи под которым поставили президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

Новый документ придет на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов, пояснил ТАСС помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, необходимость в новом документе обусловлена глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе, а также произошедшими в двусторонних отношениях РФ и КНДР качественными изменениями за последнее время.

Ушаков отметил, что новый документ будет соблюдать все основополагающие принципы международного права, не будет носить никакого конфронтационного характера и не будет направлен против каких-то стран, а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

Еще по теме
Замглавы МИД РФ заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО
Россия пересмотрит ядерную доктрину из‑за угроз Запада
Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в лимузине
Путин отправился в азиатский тур
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский оценил мирную инициативу Путина
Стала доступна демоверсия S.T.A.L.K.E.R. 2
Наука выяснила, к чему привел секс людей с неандертальцами
Путин назвал условие для начала переговоров с Украиной
Обсуждение (3)
Картина дня
Россия и КНДР заключили договор о стратегическом партнерстве
Израильская армия утвердила план наступления на Ливан
Выдвинута идея о создании электросамокатной полиции
Банки начали останавливать прием заявок на льготную ипотеку
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
65
Путин уволил сразу несколько заместителей министра обороны
47
Путин назвал условие для начала переговоров с Украиной
31
Зеленский оценил мирную инициативу Путина
26
Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы
25
Кремль заявил об ухудшении положения Украины на фронте