Россия и КНДР заключили договор о стратегическом партнерстве

Россия и Северная Корея по итогам российско-корейских переговоров заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписи под которым поставили президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

Новый документ придет на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов, пояснил ТАСС помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, необходимость в новом документе обусловлена глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе, а также произошедшими в двусторонних отношениях РФ и КНДР качественными изменениями за последнее время.

Ушаков отметил, что новый документ будет соблюдать все основополагающие принципы международного права, не будет носить никакого конфронтационного характера и не будет направлен против каких-то стран, а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.