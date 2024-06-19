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Выдвинута идея о создании электросамокатной полиции

Источник:
Sibnet.ru
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Электросамокатную полицию необходимо создать в крупных городах России, такую идею выдвинул зампредседателя Госдумы Владислав Даванков.

Основная задача такого подразделения заключалась бы в патрулировании пешеходных и общественных зон для контроля за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) со стороны водителей электровелосипедов и электросамокатов, приводит РБК письмо Даванкова главе МВД Владимиру Колокольцеву.

«Такое специализированное подразделение МВД сможет оперативно реагировать на несоблюдение ПДД, таких как превышение скорости, игнорирование светофоров и разметки дорожного полотна <...> и штрафовать нарушителей», — уточнил депутат.

Водителей СИМ будут наказывать также за опасное вождение, в том числе вождение в нетрезвом виде, беспорядочное оставление электросамокатов на тротуарах и в общественных местах.

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Жизнь #Законы
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