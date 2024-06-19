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Вузы станут выдавать дипломы нового образца

Источник:
«Российская газета»
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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков анонсировал изменения формата дипломов о высшем образовании.

Теперь в дипломах не будет указываться образовательная степень — бакалавр, магистр или специалист. В документе появится запись о квалификации. Например, вместо «бакалавр» будет указано «инженер-технолог», а вместо «магистр» — «инженер данных», приводит «Российская газета» слова Фалькова.

«Выпускник получит диплом, где будет содержаться не обобщенная степень "бакалавр", а конкретная квалификация», — уточнил министр.

Кроме того, в дипломе будут фигурировать название программы, например, «информатика и вычислительная техника», срок ее освоения, например, «пять лет» и квалификация — «инженер-программист».

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Жизнь #Образование
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