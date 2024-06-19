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Юань впервые за год упал ниже 11 рублей

Источник:
РБК
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Курс юаня впервые с мая 2023 года упал ниже 11 рублей. Российская валюта укрепляется по отношению к китайской, следует из данных Московской биржи.

Причина укрепления рубля к юаню может заключаться в опасениях вторичных санкций, приводит РБК мнение эксперта «Альфа-Капитала» Александра Джиоева. На прошлой неделе США включили в санкционный список компании из Китая. Кроме того, санкции могли создать дополнительные сложности с валютными расчетами.

«В результате предложение валюты на рынке сохраняется, а спрос на нее стал меньше — и на пониженных объемах торгов это может приводить к резкому проскальзыванию курса юаня вниз», — пояснил аналитик.

Дальнейшее падение курса юаня к рублю выглядит высоковероятным, отметил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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