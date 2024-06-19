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Бородина осудила Бузову в конфликте с Басковым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/borodyliavk

Ксения Бородина прокомментировала конфликт между Ольгой Бузовой и Николаем Басковым, где певец нелестно высказался о ведущей. Но Бородина не поддержала коллегу.

Бузова и Басков устроили словесную дуэль на премии МУЗ-ТВ. Басков отметил, что впервые видит певицу полностью одетой, а Бузова заявила, что хороших ведущих осталось очень мало.

Бородина, комментируя конфликт, вспомнила про «голую» вечернику Ивлеевой, когда Бузова назвала блогера — «кринж года».

«Если ты называешь других кринжатиной года, когда и так вся страна против этого человека, это как бить лежачего, то будь готова и на свой счет получать удары», — написала Бородина в соцсети.

Также ведущая добавила, что Бузова сама «остра на язычок» и сейчас вместо манипулятивных слез должна ситуацию либо игнорировать, либо отвечать ударами.

Ранее за Бузову в конфликте заступилась фигуристка Алина Загитова. Она осудила Баскова и посоветовала ему найти время покрасить корни волос, вместо того, чтобы осуждать других.

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