Тело пропавшей в Кузбассе 12‑летней девочки нашли в колодце

Тело 12-летней девочки, пропавшей в городе Топки, обнаружено в колодце, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области. На нем выявили признаки насильственной смерти.

О поисках девочки было объявлено в среду. Она утром 18 июня вышла из дома и назад не вернулось.

Через несколько часов СК сообщил, что ее тело обнаружено в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК России, проводится осмотр, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступления. Возбуждено дело по статье 105 УК РФ (убийство).