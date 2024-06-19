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Тело пропавшей в Кузбассе 12‑летней девочки нашли в колодце

Источник:
Sibnet.ru
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Тело 12-летней девочки, пропавшей в городе Топки, обнаружено в колодце, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области. На нем выявили признаки насильственной смерти.

О поисках девочки было объявлено в среду. Она утром 18 июня вышла из дома и назад не вернулось.

Через несколько часов СК сообщил, что ее тело обнаружено в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК России, проводится осмотр, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступления. Возбуждено дело по статье 105 УК РФ (убийство).

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ЧП #Криминал #Кузбасс
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