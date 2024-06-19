«Почту России» оштрафовали на 100 млн рублей

Мировой суд назначил «Почте России» штраф в размере 100 миллионов рублей по делу о нарушении условий бюджетных инвестиций по иску Счетной палаты.

Почтовый оператор по договору с Минцифры получил в 2021 году 5 миллиардов рублей на ремонт и модернизацию своих отделений, но в 279 из них работы не были выполнены в срок, приводит «Коммерсантъ» материалы суда.

Данный штраф оказался в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год.

В «Почте России» считают претензии «формальностью». Там также утверждают, что отделения возобновили работу после ремонта в срок. Компания планирует обжаловать решение суда.