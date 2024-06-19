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Банки начали останавливать прием заявок на льготную ипотеку

Источник:
РБК
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Ряд крупных российских банков начали останавливать прием заявок от на льготную ипотеку, сообщили в кредитных организациях.

Программа льготной ипотеки, которая позволяла не только оформить кредит на новостройки, но и направить средства на строительство и покупку частного дома, завершается в России 1 июля.

Промсвязьбанк (ПСБ) принял решение об остановке рассмотрения заявок, оно начало действовать 18 июня, рассказали РБК в кредитной организации. Ранее на это пошли банк «Россия» и «Ак Барс».

По данным телеграм-канала «Ипотека и недвижимость», Альфа-банк уведомил клиентов, что заявки на льготные кредиты на покупку дома, поданные после 17 июня, «с высокой долей вероятности не успеют выйти на сделку»

В начале июня глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против расширения льготных программ кредитования. По ее словам, в случае реализации этого сценария в стране подскочат ставки по займам.

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Экономика #Квадраты
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