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Россия пересмотрит ядерную доктрину из‑за угроз Запада

Источник:
Sibnet.ru
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России необходимо изменить некоторые параметры в военной доктрине и документах в сфере ядерного сдерживания, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Уточнение ядерной доктрины следует провести по результатам анализа действий западных стран на фоне конфликта России и Украины, цитирует ТАСС дипломата.

«Опыт, в том числе полученный в ходе военной операции, и анализ поведенческой модели коллективного Запада показывает, что необходимо уточнить некие параметры <...> и в военной доктрине как таковой, и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания», — сказал Рябков.

По его словам, работа по изменению российской политики в области ядерного сдерживания «идет, но не закончена». У этого процесса нет графика и временных рамок, добавил Рябков.

О возможности изменения ядерной доктрины России заявил президент страны Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2024.

В начале июня Рябков заявил, что эскалация со стороны США и НАТО ставит перед Россией вопрос о приведении документов в сфере ядерного сдерживания в соответствие с текущими потребностями Москвы.

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