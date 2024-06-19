ОСАГО исключат из перечня документов для регистрации авто

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, исключающий полис ОСАГО из списка документов, необходимых для регистрации автомобиля.

ОСАГО будет ненужным при первичной постановке автомобиля на учет и при смене владельца. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года в случае окончательного принятия.

Автор законопроекта, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев обосновывал изменение тем, что покупка автомобиля не означает, что машина обязательно будет сразу участвовать в дорожном движении.

После исключения ОСАГО для регистрации автомобиля в ГАИ владельцу потребуются: паспорт, заявление, договор купли-продажи и квитанция об оплате госпошлины.