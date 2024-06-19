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ОСАГО исключат из перечня документов для регистрации авто

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, исключающий полис ОСАГО из списка документов, необходимых для регистрации автомобиля.

ОСАГО будет ненужным при первичной постановке автомобиля на учет и при смене владельца. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года в случае окончательного принятия.

Автор законопроекта, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев обосновывал изменение тем, что покупка автомобиля не означает, что машина обязательно будет сразу участвовать в дорожном движении.

После исключения ОСАГО для регистрации автомобиля в ГАИ владельцу потребуются: паспорт, заявление, договор купли-продажи и квитанция об оплате госпошлины.

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