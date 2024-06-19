НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в лимузине

Источник:
Sibnet.ru
542 8

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не могли решить, как они расположатся в лимузине и уступали друг другу место.

Путин прибыл с официальным визитом в Пхеньян во среду. В аэропорту его встретили красная дорожка и Ким Чен Ын.

Когда они подошли к президентскому лимузину, то оба жестами пригласили друг друга сесть в автомобиль. В итоге Путин сел справа, а Ким Чен Ын расположился на левом заднем сидении.


Это первый визит Путина в КНДР с 2000 года, он продлится два дня. Глава России посетит ряд достопримечательностей КНДР, включая монумент «Освобождение», спортивный комплекс «Чеюкквон» и храм Святой Живоначальной Троицы.

Еще по теме
Замглавы МИД РФ заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО
Россия пересмотрит ядерную доктрину из‑за угроз Запада
Путин отправился в азиатский тур
Столицу КНДР украсили портретами Путина
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский оценил мирную инициативу Путина
Стала доступна демоверсия S.T.A.L.K.E.R. 2
Наука выяснила, к чему привел секс людей с неандертальцами
Путин назвал условие для начала переговоров с Украиной
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

GammiPluh

Расходы альянса почти не имеют отношения к Украине, технику которую передали Украине нужно восполнить...

cre

Лучше бы вернули наказание в виде конфискации имущества.

Asd10

Так и задумывалось. Больше контрнаступов - меньше укронациков. Перемога же??

Asd10

Ошибка Зеленского? В таком случае можно говорить об ошибке пальчиковой куклы, а кукловод типа не при...