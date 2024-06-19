Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в лимузине

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не могли решить, как они расположатся в лимузине и уступали друг другу место.

Путин прибыл с официальным визитом в Пхеньян во среду. В аэропорту его встретили красная дорожка и Ким Чен Ын.

Когда они подошли к президентскому лимузину, то оба жестами пригласили друг друга сесть в автомобиль. В итоге Путин сел справа, а Ким Чен Ын расположился на левом заднем сидении.

Это первый визит Путина в КНДР с 2000 года, он продлится два дня. Глава России посетит ряд достопримечательностей КНДР, включая монумент «Освобождение», спортивный комплекс «Чеюкквон» и храм Святой Живоначальной Троицы.