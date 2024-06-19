НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Shaman помыл пол на сцене во время концерта

Источник:
Sibnet.ru
371 1
Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Певец Shaman устроил незапланированный перформанс во время концерта в Туле, он взял тряпку и начал протирать пол на сцене.

После того, как в Сети распространилось видео, где Shaman моет пол, в адрес артиста посыпались шутки, что он, видимо, решил сменить профессию артиста на профессию уборщика.

Shaman успокоил поклонников, ответив, что профессию менять не собирается, он пел, поет и будет петь. Свои действия на сцене он все же объяснил.

«Просто прием, который вы устроили мне в родной Туле был таким жарким, что ледовая арена под сценой начала таять», — ответил певец.

Еще по теме
Басков и Бузова разругались после премии МУЗ-ТВ
Проекты Фадеева вернутся: новые Глюкоза и Serebro
Бузова очень прилично оделась для новосибирцев
Завершено расследование убийства певца Игоря Талькова
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский оценил мирную инициативу Путина
Стала доступна демоверсия S.T.A.L.K.E.R. 2
Наука выяснила, к чему привел секс людей с неандертальцами
Путин назвал условие для начала переговоров с Украиной
Обсуждение (1)
Топ комментариев

GammiPluh

Расходы альянса почти не имеют отношения к Украине, технику которую передали Украине нужно восполнить...

cre

Лучше бы вернули наказание в виде конфискации имущества.

Asd10

Так и задумывалось. Больше контрнаступов - меньше укронациков. Перемога же??

Asd10

Ошибка Зеленского? В таком случае можно говорить об ошибке пальчиковой куклы, а кукловод типа не при...