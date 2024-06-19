Shaman помыл пол на сцене во время концерта

Певец Shaman устроил незапланированный перформанс во время концерта в Туле, он взял тряпку и начал протирать пол на сцене.

После того, как в Сети распространилось видео, где Shaman моет пол, в адрес артиста посыпались шутки, что он, видимо, решил сменить профессию артиста на профессию уборщика.

Shaman успокоил поклонников, ответив, что профессию менять не собирается, он пел, поет и будет петь. Свои действия на сцене он все же объяснил.

«Просто прием, который вы устроили мне в родной Туле был таким жарким, что ледовая арена под сценой начала таять», — ответил певец.