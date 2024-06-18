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Канделаки показала кадры ИИ для полнометражного «Простоквашино»

Источник:
Sibnet.ru
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Съемки полнометражного фильма «Простоквашино» уже идут, но исполнителей главных ролей создатели пока держат в секрете. Тина Канделаки предложила посмотреть на героев «Простоквашино», сознанных нейросетью.

Канделаки показала сгенерированные нейросетью фотографии по запросу: как бы выглядели герои «Простоквашино» в реальной жизни.

Канделаки отметила, что лично она в восторге от «очаровательной и всегда элегантной» мамы Дяди Федора.

Съемки полного метра «Простоквашино» снимают совместно ТНТ, «Союзмультфильм» и «Кинокомпанией братьев Андреасян». Дата будущей премьеры пока не сообщается.

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