Белого медведя предложили сделать оружием России

Белый медведь должен стать для России таким же инструментом дипломатии, как панда для Китая, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Многие страны ассоциируют Россию с мишкой, многие даже с белым. Мы всегда хотели, чтобы он был нашим символом, как Китай проводит "панда-дипломатию"», — сказала Радионова в интервью РИА Новости.

Глава Росприроднадзора описала белого медведя как самого умного, самого редкого, самого красивого хищника.

По словам Радионовой, идею о «звериной» дипломатии она обсуждала с президентом России Владимиром Путиным.

Панда-дипломатия — инструмент публичной дипломатии, применяемый КНР для налаживания отношений с иностранными государствами и решения других международных задач. К «услугам» панд применяли еще во время китайской династии Тан, но как регулярная практика возникла в 1950-е годы.