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Белого медведя предложили сделать оружием России

Источник:
Sibnet.ru
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Белый медведь должен стать для России таким же инструментом дипломатии, как панда для Китая, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Многие страны ассоциируют Россию с мишкой, многие даже с белым. Мы всегда хотели, чтобы он был нашим символом, как Китай проводит "панда-дипломатию"», — сказала Радионова в интервью РИА Новости.

Глава Росприроднадзора описала белого медведя как самого умного, самого редкого, самого красивого хищника. 

По словам Радионовой, идею о «звериной» дипломатии она обсуждала с президентом России Владимиром Путиным. 

Панда-дипломатия — инструмент публичной дипломатии, применяемый КНР для налаживания отношений с иностранными государствами и решения других международных задач. К «услугам» панд применяли еще во время китайской династии Тан, но как регулярная практика возникла в 1950-е годы.

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Жизнь #Звери #Россия
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Топ комментариев

korvinsS

Время все расставит по местам и мы увидим как все будет кто прав а кто нет.

nicollaich

Он нужен америке.Не обижайте самоходного джо.

cre

Лучше бы вернули наказание в виде конфискации имущества.

mosquito__2010

Когда откровенно пустоголовый называет всех окружающих пустоголовыми - это очень смешно .