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Сериал о тайнах романа «Анна Каренина» покажут в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © онлайн-кинотеатр Wink

Премьера шестисерийного докуфикшена «Тайны Карениной» (18+) состоится 17 июля в онлайн-кинотеатрах Wink и KION.

Сериал «Тайны Карениной» — мультижанровый проект, в котором объединились мелодрама, психологический и социальный триллеры, тщательное расследование, художественная реконструкция и история нравов конца XIX века.

По сюжету известные актеры проходят пробы в фильм по роману Льва Толстого о любви. Все грани Анны Карениной будут воплощать сразу шесть актрис — по числу прототипов, с которых Лев Толстой писал свою героиню.

Проходя кастинг и готовясь к роли, актеры погружаются в исследование судеб прототипов и пытаются ответить на вопрос, кто из героев романа виноват в самоубийстве Анны и почему персонажи настолько современны и близки нам.

Вместе с актерами создатели проекта постараются по минутам восстановить день гибели одной из главных героинь русской литературы.

17 июля подписчикам онлайн-кинотеатров Wink и KION станут доступны два эпизода сериала «Тайны Карениной», далее новые эпизоды будут выходить по средам.

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