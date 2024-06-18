Трех человек задержали по делу об отравлении более сотни москвичей

Следствие задержало трех подозреваемых по делу о массовом отравлении людей продуктами из службы доставки в Москве, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержаны трое лиц — фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СК РФ.

Более 120 человек в Москве накануне обратились за медицинской помощью с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. 55 человек из них находится в тяжелом состоянии.

Московское управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на ботулизм.

В ведомстве сообщили, что пострадавшие употребляли в пищу продукцию «Салат лобио» изготовителя ООО «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт».