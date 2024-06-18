«Леруа Мерлен» превратится в «Лемана ПРО»

Сеть «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) в России сменит название на «Лемана ПРО», сообщила пресс-служба ретейлера.

«Лемана ПРО» (Lemаna PRO) отражает все ключевые приоритеты компании: Lе — Leader — лидер рынка, Ma — Maison — дом, пространство, Na — Nature (фр.) — экологическая и социальная ответственность, PRO — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома, проактивный подход и проектные решения для клиентов», — объяснила название компания.

Фото: © пресс-служба «Лемана ПРО»

Первые магазины под новой вывеской откроются до конца 2024 года. В ближайшее время изменится дизайн сайта и приложения.

В марте 2023 года Adeo, которая владеет брендом Leroy Merlin, передала сеть российскому менеджменту и ушла из страны.

Leroy Merlin — одна из крупнейших европейских сетей хозяйственных магазинов, основана в 1923 году во Франции. Название — фамилии супругов-основателей компании Адольфа Леруа и Розы Мерлен.