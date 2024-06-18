Армия России получила машины управления артиллерией «Планшет‑А»

Холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил Минобороны РФ партию машин управления из состава комплекса управления огнем артиллерии «Планшет-А» на колесном шасси, сообщила пресс-служба «Ростеха».

Первые машины управления из состава комплекса «Планшет-А» на колесном шасси прошли приемку и отправлены в войска. Комплекс автоматизирует управление расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями, говорится в сообщении.

«Планшет-А» может управлять стрельбой практически всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов — оно адаптируется под любое артиллерийское подразделение, в том числе смешанного типа.

«Планшет-А» может взаимодействовать со средствами разведки и обеспечивает оперативное управление и ведение контрбатарейной борьбы, сводит к минимуму время от получения целеуказания до поражения объекта.

Среди преимуществ комплекса — высокая мобильность, быстрое развертывание, повышенная автономность работы. Оборудование дает возможность применять перспективные средства связи и получать данные, в том числе видеопотока с БПЛА, непосредственно на рабочее место командира в режиме реального времени, отметили в Ростехе.